Громадськість закликає Уряд змінити керівництво НАЗК

Реанімаційного Пакету Реформ 28 березня виповнився рік з моменту обрання керівного складу Національного агентства з питань запобігання корупції та запуску роботи новоствореного органу. На жаль, протягом цього року керівництво органу свідомо саботувало роботу реєстру декларацій державних службовців та блокувало виконання основних функцій, покладених на новостворений орган. Про це йдеться на сайті

Зокрема, Державний реєстр декларацій, за кілька днів до закінчення строку декларування другої хвилі державних службовців, коли декларації повинні подати близько 700-800 тис. декларантів – не працює. Такі випадки збою в роботі реєстру, на жаль, непоодинокі і носять системний характер. Декларації працівників Служби безпеки України так і не були подані до державного реєстру, в порушення Закону України «Про запобігання корупції». Факт фальсифікації електронного ключа для імітації зламу реєстру декларацій так і не був розслідуваний керівництвом НАЗК. Відповідальність за це лежить виключно на керівництві Національного агентства з питань запобігання корупції.

За півроку після першої хвилі декларування керівництво НАЗК не спроміглося забезпечити проведення перевірок декларацій чиновників першої хвилі декларування. Порядок повної перевірки був ухвалений з третьої спроби лише через рік від створення органу. За два місяці після ухвалення Порядку повної перевірки декларацій, НАЗК прозвітувало про початок перевірки близько 30 декларацій топ-посадовців. За рік роботи керівництво агентства так і не створило систему для автоматизованої перевірки декларацій, а також не отримало доступ до інших державних реєстрів для здійснення такої перевірки. У той же час, ще до затвердження порядку повної перевірки, НАЗК видав 625 кандидатам до Верховного Суду висновки щодо достовірності інформації, зазначеної в їх деклараціях. Яким чином у НАЗК перевіряли декларації цих кандидатів без відповідного порядку, і чи взагалі мала місце така перевірка – невідомо.

Одночасно із цим, очевидним є використання НАЗК для вибіркового переслідування окремих декларантів та навіть активістів. Так, із усіх топ-посадовців НАЗК ініціювало притягнення до відповідальності за пов’язані з корупцією порушення тільки народного депутата Сергія Лещенка (за викладання лекцій в «Києво-Могилянській академії») та колишню очільницю Одеської митниці Юлію Марушевську (за отримання премії у сумі 500 грн.).

При такій незадовільній роботі органу, керівництво майже щомісяця сплачує собі премії у розмірі кількох заробітних плат, в результаті чого заробітна плата членів НАЗК складає від 80 000 до 330 000 грн.

Відповіддю на неефективну роботу керівництва Національної агенції з питань запобігання корупції має стати звільнення діючих членів НАЗК та ліквідація колегіального керівництва органу, шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про запобігання корупції».

Пропорційну відповідальність за зрив процесу електронного декларування несе ДП УСС, які адмініструють та підтримують діяльність сайту Єдиного реєстру електронних декларацій. Ми вважаємо що керівництво ДП УСС має надати публічне пояснення ситуації яка склалася навколо реєстру та, у разі виявлення фактів халатності з їх боку, притягнуто до відповідальності.

Наголошуємо, що політична відповідальність за забезпечення ефективної роботи реєстру декларацій, успішного завершення другої хвилі декларування, перевірки декларацій та запобігання конфлікту інтересів у публічній площині лежить на Кабінеті Міністрів України та Президентові України.

Антикорупційні організації та експерти Антикорупційної групи Реанімаційного Пакету Реформ закликають Кабінет Міністрів України, якому НАЗК підзвітний як центральний орган виконавчої влади, невідкладно розглянути питання зміни некомпетентного керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції.

Закликаємо Уряд невідкладно внести на розгляд до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Закону України «Про запобігання корупції», якими передбачити встановлення одноосібного керівництва НАЗК, зміну конкурсної процедури обрання керівника НАЗК та максимально швидкий запуск конкурсу з обрання нового керівника агентства.

Закликаємо Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Уряд також забезпечити новий конкурс, відповідно до запропонованих змін.

Висловлюємо готовність до конструктивного діалогу щодо вибору максимально ефективної моделі конкурсного відбору нового керівника НАЗК із залученням громадськості.