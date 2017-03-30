“Ми готові до перемир’я, але якщо буде загроза нашим позиціям чи військовослужбовцям, ми захищатимемося”, – Міністр оборони України
— Збройні Сили України готові до початку перемир’я, яке планується розпочати з 1 квітня, але разом з цим, якщо буде загроза нашим позиціям чи військовослужбовцям, ми не будемо мовчати і захищатимемося, — про це, сьогодні, 30 березня, заявив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час брифінгу у Міністерстві оборони.
Міністр оборони України наголосив, що прийшов час виконувати зобов’язання, в тому числі Мінські домовленості, проте попередив, що у разі, якщо режим припинення вогню не буде дотримуватися, українські військові вживатимуть адекватних заходів, щоб не допустити захоплення ворогом територій. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
— Я сподіваюся, що цього разу домовленості будуть дотримані, але це, в першу чергу, залежить від терористичних формувань і Російської Федерації, — підсумував генерал армії України Степан Полторак.
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