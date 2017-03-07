2017 03 07 13:41:05

Голову ДФС взяли під варту на 60 діб

Учора Солом’янський районний суд м. Києва обрав голові Державної фіскальної служби запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Cуд також зобов’язав голову ДФС здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дозволяють покинути межі країни, а також носити електронний засіб контролю (браслет).

Таким чином, суд частково задовільнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, підготоване детективами Національного антикорупційного бюро України, які наполягали на обранні запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави у 2 млрд грн, що відповідає завданій шкоді від злочину підозрюваного голови ДФС (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, голова ДФС України у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у так званій «газовій схемі», на загальну суму 2,019 млрд грн.

Хронологія подій

Досудове розслідування за даними фактами детективи НАБУ розпочали 4 грудня 2015 року.

2-3 березня детективи НАБУ здійснили низку обшуків за місцем проживання та роботи голови ДФС.

2 березня під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи Бюро на території клінічної лікарні «Феофанія», де на той час перебував голова ДФС через нібито незадовільний стан здоров’я, затримали його та повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

3 березня Кабінет Міністрів України відсторонив голову ДФС від посади на час проведення розслідування.

Запобіжний захід стосовно підозрюваного суд не зміг обрати впродовж трьох днів (4-6 березня).