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Суспільство, Україна



2017 03 31 08:15:36

Голова правління Укрзалізниці Войцех Балчун запропонував змінити назви регіональних залізниць, що залишилися з СРСР

pojizd

 

Треба думати і над новими назвами для наших регіональних залізниць, що несуть відбиток радянського періоду. Від того часу маємо Південно-Західну, Південну. А чому, наприклад, не Київську, Харківську? Думаю, у вас будуть свої ідеї, написав Балчун на своїй сторінці у Facebook.

Крім цього, голова правління зазначив, що профспілка залізничників внесла пропозицію перестати вести на залізничному транспорті відлік відстані російської столиці.

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