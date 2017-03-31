Голова правління Укрзалізниці Войцех Балчун запропонував змінити назви регіональних залізниць, що залишилися з СРСР
Треба думати і над новими назвами для наших регіональних залізниць, що несуть відбиток радянського періоду. Від того часу маємо Південно-Західну, Південну. А чому, наприклад, не Київську, Харківську? Думаю, у вас будуть свої ідеї, написав Балчун на своїй сторінці у Facebook.
Крім цього, голова правління зазначив, що профспілка залізничників внесла пропозицію перестати вести на залізничному транспорті відлік відстані російської столиці.
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