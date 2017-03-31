Голова правління Укрзалізниці Войцех Балчун запропонував змінити назви регіональних залізниць, що залишилися з СРСР

Треба думати і над новими назвами для наших регіональних залізниць, що несуть відбиток радянського періоду. Від того часу маємо Південно-Західну, Південну. А чому, наприклад, не Київську, Харківську? Думаю, у вас будуть свої ідеї, написав Балчун на своїй сторінці у Facebook.