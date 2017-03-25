Голова Полтавської облради привітав “Батальйон небайдужих”
З 3-ою річницею діяльності ГО “Батальйон небайдужих” сьогодні вітали волонтерів у Полтаві. До Успенського собору на Соборному майдані, який став домом для осередку доброчинців, зібрались друзі “Батальйону”, доброчинці, представники громадських організацій.
Привітав волонетрів разом із заступником Анатолієм Ханком і голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.
– Добровольці і волонтери – мужні люди, якими сьогодні ми завдячуємо миром на нашій землі. Для мене велика честь бути знайомим з багатьма людьми із “Батальйону небайдужих” і допомагати у їхньому благочинному подвизі. Кожен з вас знає – я завжди відкритий для пропозицій співпраці. Адже наша перемога – то наша спільна відповідальність, – сказав у вітальному слові голова Полтавської обласної ради.
Цього дня волонтери “Батальйону небайдужих” отримали відзнаку Полтавської обласної ради, яку вручили голова Олександр Біленький.
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