2017 03 27 13:12:30

Голова обласної ради закликав оптимізувати графік польових військово-злагоджувальних зборів

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький взяв участь у апаратній нараді облдержамдіністрації, під час якої обговорили гостре соціальне питання забезпечення земельними ділянками учасників АТО.

За даними обласного управління Держгеокадастру у цьому напрямку Полтавщина – серед лідерів в Україні. У 2016 році до відділень відомства надійшло майже 10 тисяч заявок на землю від учасників АТО, 70% яких вирішено позитивно.

– Та досягнуті результати не причина розхолоджуватись . Сьогодні мали скайп-конференці ю представниками учасників АТО з Оржицького району – і там є відчутні проблеми. І у області близько 1000 наших захисників не реалізували ще своє право отримати земельну ділянку. В цьому питанні я вдячний депутатам обласної ради які, займаючись агробізнесом, скасовують договори оренди на землю на користь наших бійців, – каже голова обласної ради.

У продовження розмови Олександр Біленький порушив окремо інше питання. “До мене сьогодні звертаються агровиробники Полтавщини з проблемою – Посівна у розпалі – а працівникам агропідприємств почали приходити повістки на військово-польов і злагодження”, – звертає увагу голова обласної ради.

– Тут навіть питань немає: захищати Батьківщину – наш обов’язок. З іншого боку: не засіємось – дефіцит харчів. І це, у першу чергу, вдарить по армії. Потрібно шукати порозуміння і налагодити оптимальний графік злагоджень, щоб не зірвати посівну. Було б не погано, щоб кожен розумів – обороноздатність країни залежить і від аграріїв, – сказав Олександр Біленький.

Нагадаємо, що жодного наказу про відмову на виділення земельної ділянки учасникам АТО на Полтавщині не надано, – Чувпило (ФОТО)