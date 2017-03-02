Голова Нацбанку розповіла, що чекає на економіку через блокаду Донбасу

За словами глави НБУ, тривале продовження поточної ситуації призведе до остаточного розриву виробничих ланцюжків і поставок готової продукції. Як наслідок – скоротиться обсяг випуску металургійної продукції, коксу, електроенергії і тому подібного.
За нашими оцінками, за найбільш песимістичним сценарієм, продовження блокади до кінця року може уповільнити економічне зростання на 1,3 процентних пункти, тобто до 1,5% в поточному році, – сказала Гонтарева.
Вона зазначила, що така ситуація на сході України може становити ризик інфляції опосередковано, через негативний вплив на платіжний баланс і обмінний курс. Також глава НБУ повідомила, що на стан поточного рахунку може впливати скорочення експорту металургійної продукції і збільшення імпорту енергетичного вугілля.
За нашими оцінками, в результаті сальдо поточного рахунку платіжного балансу може погіршитися приблизно на 2 млрд дол., відповідно, це може негативно вплинути на динаміку міжбанківського валютного ринку, – пояснила Гонтарева.
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