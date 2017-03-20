2017 03 20 19:12:49

«Голос країни-7»: найяскравіші «вокальні баттли» і щасливчики, які потрапили до «нокаутів»

Вчора в проекті «Голос країни-7» на телеканалі «1+1» завершився найдраматичніший етап «вокальні баттли», за підсумками якого визначилися учасники команд Сергія Бабкіна, Джамали, Потапа і Тіни Кароль, які отримали можливість продовжити боротьбу за перемогу.

Почався ефір з того, що Потап, який для другого «вокального баттлу» обрав стильний спортивний костюм, провів для тренерів імпровізовану розминку. «Три, чотири – Голос в ефірі», – примовляв тренер, показуючи тренерам рухи для розминки.

Безумовно, найбільш очікуваними «баттлами» стали виступи отця Олександра Клименка разом з Євгеном Агєєвим і Katya Chilly з Нареком Геворгяном з команди Тіни Кароль. Для священика Олександра Клименка і 2-метрового зворушливого виконавця Євгена Агєєва наставниця обрала пісню Стінга «Shape Of My Heart», яку учасники виконали дуже проникливо. Зал аплодував стоячи, а тренери були в захваті від цього виступу.

«Це найкращий чоловічий дует за сьогодні! Отець Олександр, я повинна Вам сказати. Ви – супер-співак. Я в захваті від Вашого голосу, від Вашого тембру. Євген, Ви також дуже красиво заспівали», – зазначила Джамала. «Євген, Ви сьогодні зробили гігантський крок вперед, адже у Вас з’явилася культура звуку, якої раніше не було. Але я хочу відкрити серце і голос отця Олександра», – сказала Тіна Кароль, запросивши Олександра Клименка до «нокаутів».

Katya Chilly і Нарек Геворгян виконали на сцені «Голосу країни-7» мікс пісень «Місяць» та «Ov Sirun Sirun». При чому, як завжди босонога Katya Chilly проникливо співала українською мовою, а Нарек заворожив тренерів і зал виконанням вірменською мовою. Виступ цього дуету привів тренерів у захват.

«Кожен з вас розповідав свою історію, але це було мистецтво в чистому вигляді», – зазначила Джамала. «Катя брала силу звідкись знизу, а Ви, Нарек, зверху. Таке враження, що співала земля і гори», – прокоментував Потап.

Можливість продовжити участь у проекті Тіна Кароль подарувала Katya Chilly, зазначивши, що Нареку, як чоловікові, було нескладно поступитися місцем дівчині. Відео виступу дуету також викликало великий резонанс в соціальних мережах, де користувачі захопилися мистецтвом володіння вокалом обох учасників.

Яскраві емоції у тренерів і глядачів проекту викликав також номер учасників команди Сергія Бабкіна Романа Дуди та Богдана Травінського, які виконали пісню групи «Аукцыон» «Дорога». Хлопці були настільки гарні і органічні в цьому романтичному номері, що тренери не змогли віддати перевагу жодному з учасників.

«Це фонтан емоцій! Сергій, я не знаю, як ти будеш обирати», – звернулася Джамала до Сергія Бабкіна. «Віддати перевагу нікому не можу, тому що ви, хлопці, подарували музичний кайф і показали, як пісня може «задихати» по-новому», – сказав Потап.

Все ж, Сергію Бабкіну потрібно було зробити вибір, і він віддав свою перевагу Роману Дуді. На щастя, і Богдану Травінському не довелося залишати проект, адже його «вкрала» Тіна Кароль.

Наступної неділі учасників «Голосу країни-7» і їх тренерів чекає новий етап проекту – «нокаути», за результатами якого визначаться вокалісти, які потраплять до прямих ефірів. Нагадаємо, ведучі проекту – Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Дивіться «Голос країни-7» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».