Глобинська ОТГ отримає фінансування на створення ЦНАПу від U-LEAD
14 березня відбулося урочисте підписання меморандумів про співпрацю між представниками 12 об’єднаних територіальних громад та компанією SKL International щодо створення в цих громадах центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Під час заходу Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В´ячеслав Негода зазначив: «Децентралізація, як і будь-яка інша реформа, не має сенсу, якщо у житті мешканців громади не відбувається позитивних змін. Наближення якісних послуг до людей – це і є ті зміни, яких найбільше чекали і які вже відчули в багатьох громадах. Швидкі успіхи в цьому напрямку стали можливими в тому числі і завдяки державній підтримці та сприянню наших міжнародних партнерів».
За словами В´ячеслава Негоди, створені в об’єднаних громадах ЦНАПи повинні відрізнятися від тих, що вже працюють, скажімо, при райдержадміністраціях. Через те, що громади мають більш широкі власні повноваження там мають змогу якісно надавати не лише адміністративні, а й комунальні та інші послуги. Ці послуги можуть бути також доступнішими. Для цього в селах об’єднаних громад важливо створювати віддалені та мобільні робочі місця для фахівців ЦНАПів, залучати до надання послуг сільських старост.
«Також слід зауважити, що на цьому заході поруч з головами об’єднаних громад є представники деяких районних державних адміністрацій. Отже на районному рівні вже є розуміння, що перспектива – за об’єднанням громад, і цей процес краще підтримувати ніж блокувати», – сказав Перший заступник Міністра.
Мартін Хагстрьом, Посол Швеції в Україні, вважає, що кінцевою метою реформи децентралізації в Україні є досягнення та підтримка високого рівня життя для звичайних громадян. Важливим аспектом реформи є надання високоякісних адміністративних послуг для всіх громадян і приватного сектора. За словами пана Посла, «ЄС і його держави-члени, в тому числі Швеція, віддані підтримці проведення реформи децентралізації в Україні, яка крім іншого передбачає розширення потенціалу місцевих громад».
Хьюг Мінгареллі, посол, Голова делегації ЄС в Україні, переконаний, що з підписанням угоди про партнерство лідери громад беруть сьогодні зобов’язання щодо дуже складного завдання створення центрів адміністративних послуг в своїх громадах. Це буде означати багато роботи і зусиль. Але, на думку посла, це буде винагороджуюче завдання. Добре функціонуючі центри адміністративних послуг могли б стати символом реформ на шляху до нової якості місцевого самоврядування в Україні: дружній і прозорий офіс, що забезпечує вільне від корупції надання послуг всім громадянам громади.
Фіналістами для отримання допомоги по створенню ЦНАПів стали:
У компанії SKL International зазначили, що в рамках меморандуму у цих 12 об’єднаних громадах до кінця року передбачається ремонт і обладнання Центрів адміністративних послуг, а також навчання відповідних фахівців та інформування населення про діяльність ЦНАПів.
Як відомо, компанія SKL International реалізує Початкову фазу проекту U-LEAD component 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування» у частині розбудови Центрів адміністративних послуг. U-LEAD є спільною програмою Європейського Союзу та його держав-членів – Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.
В планах проекту U-LEAD component 2 відкриття не менше 24 ЦНАПів в уже створених об’єднаних громадах до кінця 2017 року і до 600 центрів – до кінця 2020 року.
Загальний розмір фінансування складає 800 тисяч євро.
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