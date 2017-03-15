2017 03 15 10:07:21

Глобинська ОТГ отримає фінансування на створення ЦНАПу від U-LEAD

14 березня відбулося урочисте підписання меморандумів про співпрацю між представниками 12 об’єднаних територіальних громад та компанією SKL International щодо створення в цих громадах центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Під час заходу Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В´ячеслав Негода зазначив: «Децентралізація, як і будь-яка інша реформа, не має сенсу, якщо у житті мешканців громади не відбувається позитивних змін. Наближення якісних послуг до людей – це і є ті зміни, яких найбільше чекали і які вже відчули в багатьох громадах. Швидкі успіхи в цьому напрямку стали можливими в тому числі і завдяки державній підтримці та сприянню наших міжнародних партнерів».

За словами В´ячеслава Негоди, створені в об’єднаних громадах ЦНАПи повинні відрізнятися від тих, що вже працюють, скажімо, при райдержадміністраціях. Через те, що громади мають більш широкі власні повноваження там мають змогу якісно надавати не лише адміністративні, а й комунальні та інші послуги. Ці послуги можуть бути також доступнішими. Для цього в селах об’єднаних громад важливо створювати віддалені та мобільні робочі місця для фахівців ЦНАПів, залучати до надання послуг сільських старост.

«Також слід зауважити, що на цьому заході поруч з головами об’єднаних громад є представники деяких районних державних адміністрацій. Отже на районному рівні вже є розуміння, що перспектива – за об’єднанням громад, і цей процес краще підтримувати ніж блокувати», – сказав Перший заступник Міністра.

Мартін Хагстрьом, Посол Швеції в Україні, вважає, що кінцевою метою реформи децентралізації в Україні є досягнення та підтримка високого рівня життя для звичайних громадян. Важливим аспектом реформи є надання високоякісних адміністративних послуг для всіх громадян і приватного сектора. За словами пана Посла, «ЄС і його держави-члени, в тому числі Швеція, віддані підтримці проведення реформи децентралізації в Україні, яка крім іншого передбачає розширення потенціалу місцевих громад».

Хьюг Мінгареллі, посол, Голова делегації ЄС в Україні, переконаний, що з підписанням угоди про партнерство лідери громад беруть сьогодні зобов’язання щодо дуже складного завдання створення центрів адміністративних послуг в своїх громадах. Це буде означати багато роботи і зусиль. Але, на думку посла, це буде винагороджуюче завдання. Добре функціонуючі центри адміністративних послуг могли б стати символом реформ на шляху до нової якості місцевого самоврядування в Україні: дружній і прозорий офіс, що забезпечує вільне від корупції надання послуг всім громадянам громади.

Фіналістами для отримання допомоги по створенню ЦНАПів стали:

1. Іршанська ОТГ (Житомирська обл.)

2. Краснопільська ОТГ (Сумська обл.)

3. Миколаївська селищна ОТГ (Сумська обл.)

4. Старосинявська ОТГ (Хмельницька обл.)

5. Чемеровецька ОТГ (Хмельницька обл.)

6. Глобинська ОТГ (Полтавська обл.)

7. Калитянська ОТГ (Київська обл.)

8. Северинівська ОТГ (Вінницька обл.)

9. Веселівська ОТГ (Запорізька обл.)

10. Мокрокалигірська ОТГ (Черкаська обл.)

Фіналіст по отриманню допомоги на створення віддаленого робочого місця:

Білозірська ОТГ (Черкаська обл.).

Фіналіст по отриманню допомоги на створення мобільного робочого місця:

Славута (Хмельницька обл.).

У компанії SKL International зазначили, що в рамках меморандуму у цих 12 об’єднаних громадах до кінця року передбачається ремонт і обладнання Центрів адміністративних послуг, а також навчання відповідних фахівців та інформування населення про діяльність ЦНАПів.

Як відомо, компанія SKL International реалізує Початкову фазу проекту U-LEAD component 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування» у частині розбудови Центрів адміністративних послуг. U-LEAD є спільною програмою Європейського Союзу та його держав-членів – Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.

В планах проекту U-LEAD component 2 відкриття не менше 24 ЦНАПів в уже створених об’єднаних громадах до кінця 2017 року і до 600 центрів – до кінця 2020 року.

Загальний розмір фінансування складає 800 тисяч євро.