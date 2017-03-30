2017 03 30 22:20:58

ХК «Кременчук» зіграє з «Донбасом»

31 березня у Дружківці на льодовій арені СК «Альтаір» проведуть третій матч фінальної серії УХЛ. ХК «Кременчук» зіграє проти місцевого «Донбасу».

Перед цим команди обмінялися перемогами у Кременчуці, тож тепер кожен матч може стати вирішальним.

Гра почнеться о 18:45. Пряму трансляцію матчу можна побачити на каналі Xsport. Нагадаємо, що фінальна серія складається з семи матчів і триватиме до чотирьох перемог однієї з команд.

За матеріалами «Полтавщина Спорт»