2017 03 07 14:29:13

ХК «Кременчук» вступають у боротьбу за чемпіонство

8 березня у Кременчуці на льодовій арені СК «Айсберг» відбудеться перший півфінальний матч Української хокейної ліги.

ХК «Кременчук» вдома прийме київську команду «Дженералз». Матч розпочнеться о 18:45. Пряму трансляцію можна буде побачити на каналі Xsport.