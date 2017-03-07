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Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 03 07 14:29:13

ХК «Кременчук» вступають у боротьбу за чемпіонство

kremenchuk

8 березня у Кременчуці на льодовій арені СК «Айсберг» відбудеться перший півфінальний матч Української хокейної ліги.

ХК «Кременчук» вдома прийме київську команду «Дженералз». Матч розпочнеться о 18:45. Пряму трансляцію можна буде побачити на каналі Xsport.

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