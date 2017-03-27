2017 03 27 19:00:25

ГК «Динамо-Полтавщина» двічі програв УДХТУ

Полтавські гандболісти двічі програли дніпровським

Днями у Полтаві відбулися матчі чергового туру Вищої ліги ЧУ з гандболу. «Динамо-Полтавщина» приймало команду «УДХТУ» з Дніпра. Команда Олександра Горського двічі поступилася:

ГК «Динамо-Полтавщина» — «УДХТУ» 22:27

ГК «Динамо-Полтавщина» — «УДХТУ» 26:28

Тепер динамівці посідають третю сходинку в турнірній таблиці Вищої ліги, повідомляє “полтавщина спорт”