2017 03 25 11:20:06

Герої Булгакова Майстер та Маргарита ожили на сцені Полтавського театру імені Гоголя (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Вчора, на сцені Полтавського обласного драмтеатру імені М. В. Гоголя відбувся допрем’єрний показ вистави херсонського режисера Сергія Павлюка за однойменним романом Михайла Булгакова.

Сергій Павлюк відомий полтавським глядачам за такими виставами, як «Опера жебраків» та «Остання любов гетьмана». Загалом із театром імені Гоголя він співпрацює вже два роки.

Постановка, сценографія та музичне оформлення Сергія Павлюка.

Диригент – Олександр Сурженко;

Художник-постановник та художник по костюмах — Ірина Кліменченко;

Балетмейстер–постановник — Юрій Бусс ;

Хормейстер та репетитор з вокалу — Наталія Зайко;

Художник по світлу — Лариса Йова;

Звукорежисер — Ігор Саблін;

Асистент режисера — заслужений артист України Олександр Любченко.

Фото – Анни Чапали: