Геннадій Зубко розказав, хто змінить країну

Децентралізація – нова система управління, яка виводить людей, які готові стати лідерами в своїх помешканнях, громадах, і готові скористатися інструментами, які дає реформа. Саме вони можуть змінити країну. 2017 рік має стати ключовим періодом пошуку соціально-відповідальних лідерів на місцях. Про це заявив під час спілкування з регіональними журналістами Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.
Віце-прем’єр-міністр зазначив, що успішність розвитку об’єднаної громади залежить від соціально-відповідального лідера, який береться за справу.
«Є області-лідери в об’єднанні територіальних громад, а є області, які, фактично, позбавляюсь своїх громадян можливостей отримати ресурси для розвитку. Кожна громада, яка відмовилася від об’єднання, вже за два роки реформи втратила величезну суму коштів. Це – недоотримання по податкам, які могли залишитись на місцях, надходженням від ПДФО, землі, нерухомості, акцизу, по державним субвенціям або ДФРР», – зазначив Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр навів приклад Житомирської області, де за рахунок об’єднання 32 громад, область отримала державну субвенцію у 160 мільйонів гривень на 2017 рік.
«Потужні громади, які вже об’єдналися, будуть підтягувати до себе спроможних. А ті, хто гальмує процес об’єднання, у підсумку залишаться сам-на-сам. І коли в Україні буде об’єднано 70% територіальних громад, потрібно буде приймати рішення щодо примусового приєднання», – підкреслив він.
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