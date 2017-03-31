2017 03 31 16:59:59

Геннадій Зубко розказав, хто змінить країну

Децентралізація – нова система управління, яка виводить людей, які готові стати лідерами в своїх помешканнях, громадах, і готові скористатися інструментами, які дає реформа. Саме вони можуть змінити країну. 2017 рік має стати ключовим періодом пошуку соціально-відповідальних лідерів на місцях. Про це заявив під час спілкування з регіональними журналістами Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Повідомляє прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що успішність розвитку об’єднаної громади залежить від соціально-відповідального лідера, який береться за справу.

«Є області-лідери в об’єднанні територіальних громад, а є області, які, фактично, позбавляюсь своїх громадян можливостей отримати ресурси для розвитку. Кожна громада, яка відмовилася від об’єднання, вже за два роки реформи втратила величезну суму коштів. Це – недоотримання по податкам, які могли залишитись на місцях, надходженням від ПДФО, землі, нерухомості, акцизу, по державним субвенціям або ДФРР», – зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр навів приклад Житомирської області, де за рахунок об’єднання 32 громад, область отримала державну субвенцію у 160 мільйонів гривень на 2017 рік.