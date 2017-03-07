2017 03 07 10:21:55

Геннадій Зубко: Будемо наполягати, аби у парламенті був окремий день для розгляду пакету з енергоефективності

Ми будемо наполягати, аби у парламенті був окремий день для розгляду пакету з енергоефективнос ті. У вівторок на пленарному тижні збираємо засідання двох комітетів: з питань будівництва і ЖКГ і комітет з ПЕК. Там остаточно обговоримо питання, які стосуються узгодження всіх пунктів законопроектів.

Про це наголосив Віце-прем’єр-мін істр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко в інтерв’ю «Громадському радіо».

«Ми визначили 1 квітня як орієнтовану дату, щоб розпочати процес створення фонду. І сьогодні очікуємо прийняття в парламенті законів, які дозволять запровадити його. Це не тільки Закон про Фонд енергоефективнос ті, а й Закон «Про енергоефективніс ть будівель», «Про комерційний облік» і Закон «Про житлово-комуналь ні послуги».

За його словами, на наступному тижні в Україну прибуде представник ЄС Катерина Матернова, яка допомагає нашій країні у підготовці та впровадженні Фонду енергоефективнос ті.

«Думаю, буде додаткова зустріч з депутатами, аби проговорити необхідність прийняття цих законів. У парламенті є величезна кількість депутатів, які чекають цього закону. Тому в понеділок будемо визначатися із днем, щоб розглянути важливі для країни закони», – наголосив Геннадій Зубко.

На його думку, прийняття енергетичного пакету законопроектів дасть Україні фундаментальну базу, яка дозволить впроваджувати заходи, реалізовані у європейських країнах, які довели результативність .

«У нас є всі шанси бути енергонезалежним и через енергоефективніс ть, а не тільки за рахунок збільшення видобутку власного газу», — зауважив Геннадій Зубко.

Прес-служба Віце-прем’єр-міністра України