Геннадій Зубко: Будемо наполягати, аби у парламенті був окремий день для розгляду пакету з енергоефективності
Ми будемо наполягати, аби у парламенті був окремий день для розгляду пакету з енергоефективності. У вівторок на пленарному тижні збираємо засідання двох комітетів: з питань будівництва і ЖКГ і комітет з ПЕК. Там остаточно обговоримо питання, які стосуються узгодження всіх пунктів законопроектів.
Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко в інтерв’ю «Громадському радіо».
«Ми визначили 1 квітня як орієнтовану дату, щоб розпочати процес створення фонду. І сьогодні очікуємо прийняття в парламенті законів, які дозволять запровадити його. Це не тільки Закон про Фонд енергоефективності, а й Закон «Про енергоефективність будівель», «Про комерційний облік» і Закон «Про житлово-комунальні послуги».
За його словами, на наступному тижні в Україну прибуде представник ЄС Катерина Матернова, яка допомагає нашій країні у підготовці та впровадженні Фонду енергоефективності.
«Думаю, буде додаткова зустріч з депутатами, аби проговорити необхідність прийняття цих законів. У парламенті є величезна кількість депутатів, які чекають цього закону. Тому в понеділок будемо визначатися із днем, щоб розглянути важливі для країни закони», – наголосив Геннадій Зубко.
На його думку, прийняття енергетичного пакету законопроектів дасть Україні фундаментальну базу, яка дозволить впроваджувати заходи, реалізовані у європейських країнах, які довели результативність.
«У нас є всі шанси бути енергонезалежними через енергоефективність, а не тільки за рахунок збільшення видобутку власного газу», — зауважив Геннадій Зубко.
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