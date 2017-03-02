Харківський музикант покаже полтавцям сни, які бачить Сонце

5 березня о 20:00 у гриль-пабі «Ворскла» (вул. Соборності, 72) виступить Віталій SONOFSUN. Акустичний програма харківського музиканта “СОН СОНця” розповість глядачам про одвічні питання пошуку себе і свого дому.

Це чарівна історія про Про Мені Сонця, Глибину внутрішнього Всесвіту та тінь Душі, вічні питання та пошук свого шляху додому. Це поєднання гіпнотичного голосу, атмосферних мелодій гітари та містичних ритмів етнічних барабанів. Це музика, народжена Тишею. Між теплом і попелом. Акустичний Fusion, який здатний зупинити потік твоїх нестримних думок, занурюючи тебе на глибину все вище і вище. Відчуй Це, – пишуть організатори, команда «Oneyro Promo Group»