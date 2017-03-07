Гадяцький коледж культури і мистецтв імені Котляревського забезпечує підготовку професійних кадрів для ОТГ
Днями на базі Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського відбувся семінар для працівників культури новостворених об’єднаних територіальних громад Полтавської області.
У заході взяли участь начальник управління культури Полтавської ОДА Геннадій Фасій, начальник відділу культури Гадяцької РДА Лариса Труш, директор Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського Анатолій Насменчук та ін.
«Навчання проводиться на базі саме цього коледжу, тому що це вищий навчальний заклад, який готує кадрів для нашої галузі», – зазначив Геннадій Фасій. Учасників заходу поінформували про основні проблеми функціонування закладів культури в умовах діючого законодавчого поля.
У свою чергу, Анатолій Насменчук, директор коледжу, ознайомив присутніх з специфікою підготовки фахівців для закладів культури в умовах децентралізації. Він зауважив, що випускники коледжу цінні тим, що вони підготовлені за новою моделлю спеціаліста. Також він звернув увагу керівників підрозділів на те, що з 2010 року на базі навчального закладу функціонує відділення підвищення кваліфікації працівників культури. Тут вже діючі фахівці новостворених ОТГ мають змогу отримати або удосконалити існуючі знання і навички, необхідні для вирішення завдань професійної діяльності у відповідності до сучасних вимог.
У підтримку сказаного, учасникам семінару провели екскурсію учбовими класами навчального закладу та ознайомили з творчими доробками студентів та викладачів різних спеціальностей.
Нагадаємо, що Гадяцький коледж культури і мистецтв імені І.П. Котляревського розпочав свою роботу у 1955 році як технікум підготовки культосвітніх працівників. Він готував методистів-організаторів клубної роботи та працівників бібліотек. Наразі, коледж готує фахівців за такими спеціальностями: хореографія; образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; інформаційна, бібліотечна та архівна справа; менеджмент соціокультурної діяльності. Серед випускників коледжу є чимало заслужених діячів мистецтв та працівників культури України, народних артистів України, письменників, режисерів і не тільки.
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