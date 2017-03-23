2017 03 23 17:06:59

GIZ GmbH присвоїв Полтавській ОДА звання “ENERGY EXPERT” (ФОТО)

Представники консорціуму міст Полтавщини на чолі з Полтавською ОДА взяли участь у роботі міжнародної конференції «Зміни відбулися: Підвищення стандартів життя за допомогою енергоефективності у соціальній інфраструктурі», яка відбулась на базі Дніпропетровської облради 21-22 березня.

Співорганізаторами заходу, який був присвячений підведенню підсумків проектів «Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості вимушено переміщених осіб» та Energy Efficiency in Municipalities – Енергоефективність у громадах, також виступили Мінрегіон та Німецька федеральна установа з міжнародного співробітництва GIZ.

Роботу Полтавської ОДА, як лідера консорціуму високо оцінили міжнародні партнери, та присвоїли звання “ENERGY EXPERT” під час виконання проекту.

Проект “Енергоефективність у громадах” завершено, але і надалі Полтавщина має невичерпний потенціал та прагнення до роботи задля розвитку області, громад та покращення життя населення.

Довідково: Метою Проекту «Енергоефективність у громадах», що впроваджується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), є підтримка здатності місцевого самоврядування виконувати роль провідної сили в Україні щодо впровадження заходів з енергоефективності. Для участі в Проекті створений консорціум міст: Миргород, Лубни, Полтава, Горішні Плавні, лідером якого виступає Полтавська обласна державна адміністрація. Проект підтримує заходи з енергоефективності в місах-партнерах різними засобами, в тому числі сприянням у доступі до фондів та кредитних ліній, реалізації енергоефективних проектів, реалізації проектів в рамках співробітництвом з програмою кредитування NEFCO. В м. Горішні Плавні за участі проекту була проведена реконструкція системи гарячого водопостачання ДНЗ «Золота рибка», придбаний тепловий насос в цей навчальний заклад (кошти GIZ – 552 тис. грн.). У співпраці з Проектом запроваджена Інформаційна система енергомоніторингу (ІСЕ) в містах: Миргород, Горішні Плавні та Лубни, а також в обласних бюджетних закладах охорони здоров’я, освіти та культури Полтавської області. В 2016 році Проект забезпечив співфінансування створення ІСЕ в обласних бюджетних закладах на суму 333 тис. грн. За консультативною допомогою експертів Проекту розроблений проект «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м. Лубни шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць» в рамках співробітництва з програмою кредитування NEFCO. 27 грудня 2016 року між NEFCO та Лубенською міською радою підписані кредитний договір та договір про грант. В 2016 році міста Полтава та Лубни розробили Плани дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). Міста Миргород та Горішні Плавні у 2016 році продовжили реалізувати ПДСЕР, затверджені в 2015 році. Проведено ряд інформаційних та навчальних заходів за участю експертів Проекту з питань діяльності у сфері енергозбереження та енергоефективності комунальних, бюджетних закладів та ОСББ.