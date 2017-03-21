ФК “Ворскла” виплатила борги по зарплаті трьом футболістам
Полтавська “Ворскла” погасила всі борги перед колишніми гравцями команди – Санжаром Турсуновим, Олегом Голодюком та Юрієм Коломойцем. Про це повідомили на сайті “Дзеркало тижня”
Всі троє футболістів починали цей сезон у футболці “Ворскли”, але взимку покинули Полтаву, оскільки на той час у клубу з’явилися серйозні фінансові проблеми.
Керівництво “Ворскли” зменшило зарплати гравцям, а Турсунов, Голодюк, Коломоєць та інші гравці через борги покинули команду. Крім того, клуб вже склав графік виплат боргів перед іншими колишніми і діючими футболістами команди.
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