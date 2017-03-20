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Полтавщина, Суспільство



2017 03 20 16:39:17

Фіналіст Х-фактору з Полтавщини представив нову пісню в шоу «Караоке на майдані»(ВІДЕО)

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Фіналіст Х-фактору з Полтавщини Влад Ульянич взяв участь у народному проекті «Караоке на майдані». Та представив там нову пісню «Цілуй», яку після виконання змогли оцінити слухачі. Про це співак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

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