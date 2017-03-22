2017 03 22 04:22:14

Фахівці ГУ ДФС у Полтавській області взяли участь у семінарі з питань податкового законодавства

Цими днями при Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області для працівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування м. Полтави та Полтавської області відбувся черговий семінар.

На засідання семінару були присутні фахівці фіскальної служби області, апеляційного суду Полтавської області, Національної служби посередництва і примирення у Полтавській області та спеціалісти територіального управління юстиції. Під час семінару були висвітлені актуальні питання чинного законодавства.

На початку засідання головний державний інспектор відділу комунікацій управління організації роботи ГУ ДФС у Полтавській області Валентина Коломієць розповіла про особливості деклараційної кампанії та про оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем. Про функціонування «електронного» суду розповіла заступник керівника апарату Апеляційного суду Лідія Визір, а про роботу арбітрів, посередників, завідувачів інформаційно-кон сультаційних центрів Національної служби посередництва і примирення по підвищенню правової культури сторін соціально-трудов их відносин розповіла присутнім головний спеціаліст відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області Олена Кротова.

Під час проведення семінару слухачі також отримали фахові консультації від доповідачів на поставленні питання.

Заступник начальника управління- начальник відділу комунікацій управління організації роботи ГУ ДФС у Полтавській області В.В.Захарченко