2017 03 15 22:19:02

Європейська Академія Берліну підготує «тренерів» з держслужбовців Полтавської області

Сьогодні для представлення нової навчальної програми до Полтави завітав директор Європейської Академії Берліну професор Екарт Штратеншульте.

Німецький гість зустрівся з головою Полтавської ОДА Валерієм Головком. У зустрічі також взяла участь директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Інна Іщенко та заступник голови – керівник апарату Полтавської ОДА Микола Білокінь.

Розпочинаючи зустріч, Валерій Головко зазначив, що Німеччина — одна з ключових держав, яка надає конструктивну допомогу в розвитку та реформуванню України. Він подякував професору за співпрацю із Полтавщиною.

— Мені дуже приємно приїхати до Полтави і побачити вже знайомі обличчя та продовжити співпрацю, — зазначив Екарт Штратеншульте. — З впевненістю можу сказати, що розвиток України грає велику роль для Німеччини.

Співпраця Академії з Україною розпочалася з 2014 року. Навчання проводяться для держслужбовців. Представники з Полтавщини вже пройшли декілька навчальних модулів у Берліні.

Раніше Академія запрошувала учасників програми на пятитижневий курс. Але обласним адміністраціям складно відпускати своїх працівників на такий термін. Тому цьогоріч програму розділили на дві частини: онлайн-навчання та семінари в Берліні, які займатимуть два тижні. На них розкриватимуть дві теми: «Протидія корупції» та «Економічний розвиток і політика розміщення продуктивних сил».

Заради ще кращого поширення знань, до Німеччини повторно запросять випускників семінарів, щоб з ними провести дводенний інтенсивний курс для отримання кваліфікації «Тренер». Прийом на нього вже розпочався і до Академії надійшли перші заявки від представників Полтавської області.

Отримані знання майбутні тренери зможуть інтегрувати на своїх робочих місцях. Директор Академії відзначив їхній високий рівень, жагу до знань та позитивних змін.

— Ми повинні досягнути тих стандартів, які існують у Європі, жити по європейським нормам, — підсумував Валерій Головко. — Рівень корупції у нас має бути нульовим, демократії, відкритості влади — найвищий. Це постулати, які існують в Європі і їхнім зразком є Німеччина.

За словами голови Полтавської ОДА, колишні студенти Академії відвідають Німеччину та отримають статус «Тренера». Після цього вони опікуватимуться кластером безпеки та боротьби з корупцією.