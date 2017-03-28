Експорт української журавлини та чорниці збільшився у понад 3 рази
Україна збільшила експорт ягід журавлини та чорниці у понад 3 рази. А саме, у 2016 році український експорт ягід цього роду склав 2,9 тисячі тонн, що у 3,3 разів більше ніж у 2015 році, повідомляє Урядовий портал.
Найбільшими імпортерами українських ягід за цією категорією стали Польща (1418 тонн), Нідерланди (613 тонн) та Білорусь (541 тонна). Загалом, зовнішні постачання цих ягід приніс у минулому році 6,9 млн доларів США валютної виручки.
Також спостерігалося збільшення зовнішніх постачань більше ніж вдвічі плодів малини, ожини, шовковиці (до 720 тонн) та в 1,7 рази – ягід суниці та полуниці (до 2270 тонн).
Водночас, вперше з 2013 року з України було експортовано 79 тонн смородини на суму 18,2 тис. доларів США.
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