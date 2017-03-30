Експерти оцінювальної місії зустрілися з медиками Полтавщини
У рамках візиту до Полтави, представники оцінювальної місії програми «U-LEAD з Європою: Розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» зустрілися з представниками Департаменту охорони здоров’я ОДА – директором Віктором Лисаком, начальником відділу фінансово-економічної роботи Аллою Бредіхіною та головним лікарем Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського Григорієм Оксаком.
Директор ДОЗ В. Лисак презентував гостям сучасний стан галузі охорони здоров’я у Полтавській області: інфраструктурою охорони здоров’я області, демографічною ситуацією, бюджетом галузі. Він детально розповів про зміни у мережі медичних закладів за останні 5 років, успішні аспекти реформи первинної ланки надання медико-санітарної допомоги, оптимізацією вторинного та розвитком третинного рівня, а також про те, що заплановано здійснити у напрямку реформування галузі області у цьому році.
Особливе зацікавлення викликала система фінансування медичної галузі області. Було акцентовано увагу на необхідності підвищення кваліфікації менеджерів-управлінців.
Потім відбулося ознайомлення з роботою Полтавського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики. Начальник центру Любов Клименко розповіла про особливості збору статистичних даних, аналізу та проведенням звітності з використанням новітніх технологій.
Експерти місії мали змогу ознайомитися з діяльність обласної клінічної лікарні, її історією, структурою, особливостями руху пацієнтів, починаючи з приймального відділення, а також кадровим та фінансовим забезпеченням.
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