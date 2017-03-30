2017 03 30 16:35:34

Експерти оцінювальної місії зустрілися з медиками Полтавщини

У рамках візиту до Полтави, представники оцінювальної місії програми «U-LEAD з Європою: Розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» зустрілися з представниками Департаменту охорони здоров’я ОДА – директором Віктором Лисаком, начальником відділу фінансово-економ ічної роботи Аллою Бредіхіною та головним лікарем Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовськ ого Григорієм Оксаком.

Директор ДОЗ В. Лисак презентував гостям сучасний стан галузі охорони здоров’я у Полтавській області: інфраструктурою охорони здоров’я області, демографічною ситуацією, бюджетом галузі. Він детально розповів про зміни у мережі медичних закладів за останні 5 років, успішні аспекти реформи первинної ланки надання медико-санітарно ї допомоги, оптимізацією вторинного та розвитком третинного рівня, а також про те, що заплановано здійснити у напрямку реформування галузі області у цьому році.

Особливе зацікавлення викликала система фінансування медичної галузі області. Було акцентовано увагу на необхідності підвищення кваліфікації менеджерів-управ лінців.

Потім відбулося ознайомлення з роботою Полтавського обласного інформаційно-ана літичного центру медичної статистики. Начальник центру Любов Клименко розповіла про особливості збору статистичних даних, аналізу та проведенням звітності з використанням новітніх технологій.

Експерти місії мали змогу ознайомитися з діяльність обласної клінічної лікарні, її історією, структурою, особливостями руху пацієнтів, починаючи з приймального відділення, а також кадровим та фінансовим забезпеченням.

Прес-центр ДОЗ Полтавської ОДА