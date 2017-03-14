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Суспільство



2017 03 14 18:00:32

Дзюдоїстка з Полтавщини завоювала бронзу на турнірі Гранд Слем

kalanina

У Баку відбувся турнір серії Гранд Слем з дзюдо. У складі збірної України у змаганнях брали участь двоє представників Полтавщини — кременчужанка Єлизавета Каланіна (78+ кг) та полтавець Дмитро Канівець (73 кг).

Про це повідомляє “Полтавщина спорт”.

У фіналі змагань кременчужанка здобула  «бронзу», а Дмитро Канівець     покинув змагання через поразку.

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