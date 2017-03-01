Дзюдоїст з Полтавщини переміг на змаганнях європейського рівня

Заступник міського голови Руслан Проценко повідомив, що цього року визначать кращих спортсменів Кременчука. Зараз робота з підготовки та проведення цього заходу триває. Відомо, що відбудеться він у Міському палаці культури.
Нагадаємо, 16-19 лютого 2017 року в м. Київ відбувся Чемпіонат України з дзюдо віком учасників до 18 років.
У складі збірної команди Полтавської області на Чемпіонаті України з дзюдо віком учасників до 18 років брав участь кременчужанин Максим Бєляєв.
За результатами участі у змаганнях у ваговій категорії 66 кг спортсмен посів І місце і став чемпіоном України.
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