2017 03 01 15:50:18

Дзюдоїст з Полтавщини переміг на змаганнях європейського рівня

Перемогу на змаганнях європейського рівня із дзюдо здобув кременчужанин Максим Бєляєв. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Заступник міського голови Руслан Проценко повідомив, що цього року визначать кращих спортсменів Кременчука. Зараз робота з підготовки та проведення цього заходу триває. Відомо, що відбудеться він у Міському палаці культури.

Нагадаємо, 16-19 лютого 2017 року в м. Київ відбувся Чемпіонат України з дзюдо віком учасників до 18 років.

У складі збірної команди Полтавської області на Чемпіонаті України з дзюдо віком учасників до 18 років брав участь кременчужанин Максим Бєляєв.

За результатами участі у змаганнях у ваговій категорії 66 кг спортсмен посів І місце і став чемпіоном України.