Директор Департаменту освіти і науки ОДА Олена Харченко зустрілася із директором фінської гімназії Арі Покка
Директор Департаменту освіти і науки Олена Харченко 1 березня у Київському університеті імені Бориса Грінченка зустрілася із директором фінської гімназії Арі Покка, президентом Міжнародної асоціації директорів, автором книги «Вищий клас. Шкільне управління по-фінськи».
Під час зустрічі Арі Покка поділився з українськими освітянами власним досвідом чинного керівника школи, висловив свої погляди на проблеми і досягнення реформи освіти у Фінляндії, підготовку педагогів та керівників шкіл, удосконалення управлінської майстерності тощо.
В організації цієї зустрічі сприяли Київська міська державна адміністрація, Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого комітету Київської міської ради та видавництва «Ранок».
Арі Покка – виконавчий директор гімназії Шильдт (одного з найбільших навчальних закладів Фінляндії), керівник, який впливає на освітню політику, лектор, письменник, добре відомий як у Фінляндії, так і за її межами. Протягом своєї двадцятирічної кар’єри значною мірою вплинув на умови роботи директорів шкіл та їхню підготовку.
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