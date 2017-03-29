ДТП на Полтавщині: винуватець пригоди втік з місця події залишивши травмовану пасажирку на дорозі
50-річний водій мопеду скоїв зіткнення з автомобілем Renault. Мопедист з місця пригоди одразу зник, залишивши на місці пригоди 28-річну жінку-пасажира скутера. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
Потерпілу госпіталізовано до лікарні.
Патрульні Кременчука знайшли мопед та його власника. За попередніми даними, останній перебував в нетверезому стані. Його направлено на медичне освідування до наркодиспансеру.
Ні місці працюють слідчі Кременчуцького відділу поліції та наряди патрульної поліції міста .
За фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
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