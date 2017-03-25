ДТП на Полтавщині: потерпілий помер, водій автівки зник з місця події
Учора близько 19-ї години до Полтавського районного відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у селі Марківка сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої тілесні ушкодження отримав 44-річний мешканець району.
Виїздом на місце події встановили, що у вказаному селі біля дороги, поряд з місцевим магазином виявлено чоловіка з тілесними ушкодженнями. Каретою швидкої потерпілого доставили до реанімаційного відділення, де від отриманих травм чоловік помер.
З показів свідків стало відомо, що потерпілий отримав тілесні ушкодження внаслідок ДТП, а саме наїзду невстановленого автомобіля. Після скоєного водій на авто зник у невідомому напрямку.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція вживає заходів для розшуку особи, причетної до скоєного.
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