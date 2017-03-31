ДТП на Полтавщині: одна людина загинула

30.03.2017 року о 14.10 в м. Кременчук громадянин М. 1961 року народження, керуючи автомобілем «Газель», у результаті погіршення здоров’я втратив керування та зіткнувся з електроопорою. Внаслідок ДТП водія госпіталізували до 3-ї міської клінічної лікарні м. Кременчук, де він помер від отриманих травм.
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