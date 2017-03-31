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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 03 31 09:21:04

ДТП на Полтавщині: одна людина загинула

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За добу на території області сталися 2 дорожньо-транспортних пригоди. Внаслідок ДТП загинула 1 людина та  постраждала 1 особа. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

   30.03.2017 року о 14.10 в м. Кременчук громадянин М. 1961 року народження, керуючи автомобілем «Газель», у результаті погіршення здоров’я втратив керування та зіткнувся з електроопорою. Внаслідок ДТП водія госпіталізували до 3-ї міської клінічної лікарні м. Кременчук, де він помер від отриманих травм. 

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