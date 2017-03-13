Другий етап конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Полтавський симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради (наживо)

Відповідно до розпорядження голови обласної ради № 21 від 08.02.2016 р. «Про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Полтавський симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради», сьогодні о 16.00 год. в каб. № 422 Полтавської обласної ради (вул. Соборності, 45) вібдувається засідання конкурсної комісії щодо проведення другого етапу конкурсу – заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору.