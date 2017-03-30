Друга Ріка представила нову пісню – Ангел (радіопрем’єра)
Якщо попередня оприлюднена пісня Другої Ріки для майбутнього альбому називалася «Монстр», то логічно, що для протиставлення треба було видати в ефір щось позитивне. Тому назва нової композиції групи цілком прогнозована — «Ангел». Це вже другий синґл з майбутнього диску команди, який вона поки що навіть не знає, коли видасть. Але робота кипить і дещо з готового ми послухаємо. Про це повідомляє Radio1.ua.
За мірками Другої Ріки пісня «Ангел» зовсім свіжа. Мелодію Валерій Харчишин написав рік тому, а текст і студійний запис завершили минулої осені. Її навіть хотіли оприлюднити перед «Монстром», але люди, яким давали послухати обидва записи, вибирали саме «Монстра», тому Валерій вирішив, що «Ангел» піде другим. Тим більше, що в цій роботі він дозволив собі експеримент з вокалом.
«Вокальні партії трохи інші. Я би сказав, що вони складніші і місцями навіть мелодійніші», — розповів Валерій.
Але от з музикою група вирішила не мудрувати і за звучанням «Ангел» — це класична Друга Ріка, якою її знають слухачі вже багато років. Настільки класична, що навіть перша назва цієї композиції була зовсім інша.
«Пісня досить довго називалася «Ретро», саме тому, що вона схожа на стару Другу Ріку. Вона аж до моменту виходу мала таку назву і в самому кінці, перед виходом пісні ми закреслили слово «ретро» і залишили «Ангел». Але для нас вона все одно — ретро».
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