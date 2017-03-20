2017 03 20 08:14:51

Доба в АТО: кількість обстрілів зменьшилась, більша частина припадає на Маріупольський напрямок

В районі проведення АТО ситуація стабілізувалась, кількість обстрілів позицій ЗС України зменшилась. За добу зафіксовано 50 випадків відкриття вогню. Повідомляють в прес-центрі штабу АТО.

26 обстрілів здійснено на Маріупольському напрямку, де по позиціям в районі Водяного протягом дня російські окупанти вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, зенітної установки, а близько 18.00 двічі долучили ще і артилерію калібру 122.

Поруч Павлополя, Широкиного та Гнутового обстріли велись з великокаліберних кулеметів, Лебединського з гранатометів, а поблизу Мар’їнки та Красногорівки з мінометів.

На Донецькому напрямку по позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів та кулеметів, а близько 15.00 здійснив обстріл з танку. Неподалік Невельського ворог обстріляв наші укріплення з мінометів калібру 120, а в районі Зайцевого, Луганського та Кам’янки з гранатометів різних систем та кулеметів.

На Луганському напрямку неподалік Новозванівки російські найманці двічі обстріляли позиції з мінометів калібру 120. Неподалік Станиці Луганської та Новоолександрівки вівся вогонь з гранатометів різних систем.