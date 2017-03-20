Доба в АТО: кількість обстрілів зменьшилась, більша частина припадає на Маріупольський напрямок
В районі проведення АТО ситуація стабілізувалась, кількість обстрілів позицій ЗС України зменшилась. За добу зафіксовано 50 випадків відкриття вогню. Повідомляють в прес-центрі штабу АТО.
26 обстрілів здійснено на Маріупольському напрямку, де по позиціям в районі Водяного протягом дня російські окупанти вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, зенітної установки, а близько 18.00 двічі долучили ще і артилерію калібру 122.
Поруч Павлополя, Широкиного та Гнутового обстріли велись з великокаліберних кулеметів, Лебединського з гранатометів, а поблизу Мар’їнки та Красногорівки з мінометів.
На Донецькому напрямку по позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів та кулеметів, а близько 15.00 здійснив обстріл з танку. Неподалік Невельського ворог обстріляв наші укріплення з мінометів калібру 120, а в районі Зайцевого, Луганського та Кам’янки з гранатометів різних систем та кулеметів.
На Луганському напрямку неподалік Новозванівки російські найманці двічі обстріляли позиції з мінометів калібру 120. Неподалік Станиці Луганської та Новоолександрівки вівся вогонь з гранатометів різних систем.
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