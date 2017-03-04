2017 03 04 07:56:27

Доба в АТО: більше 115 обстрілів та двоє поранених

За минулу добу, 3 березня, на Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Новогригорівку, Новомихайлівку та Лебединське, а з мінометів – Водяне, Мар’їнку, Красногорівку, Новотроїцьке, Широкине.

Також по Широкиному та Водяному неодноразово вели вогонь БМП противника. Великокаліберні кулемети та стрілецька зброя – по Водяному, Новотроїцькому, Широкиному, Талаківці та Новогригорівці.

По Водяному та Новотроїцькому вогонь вів і снайпер.

На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії, а також танку загарбники вели вогонь по Кримському та Троїцькому. З мінометів обстрілювали Катеринівку, Троїцьке, Попасну та Новоолександрівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та протитанкових ракетних комплексів – Кримське.

На Донецькому напрямку танк вів вогонь по Авдіївці. 120 та 82 міліметрові міномети, гранатомети та стрілецька зброя – по Авдіївці, шахті Бутівці, Троїцькому, Пісках, Верхньоторецькому, Невельському, Опитному, Зайцевому, Луганському.

Загалом зафіксовано 115 обстрілів. Двох захисників України поранено.