Доба в АТО: 108 обстрілів, семеро військових постраждало
Прес-центр штабу АТО повідомляє, що на минулу добу, 7 березня 2017 року, на Донецькому напрямку окупанти зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали наші позиції в районі Зайцевого.
З мінометів різних калібрів – Північне, шахту Бутовку, Луганське, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Луганське, Кам’янку, Троїцьке, Піски. По Пісках вогонь вели БМП загарбників. По Новоселівці – снайпер.
На Маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку та Тарамчук. Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багаторазово обстрілювали Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Мар’їнку, Талаківку.
З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Березове, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар’їнку, Широкине. По Широкиному вели вогонь зенітні установки.
На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Кримське. З мінометів – Малинове, Оріхове, Новоолександрівку, знову ж Кримське та Новотошківське. Також Новотошківське неодноразово обстрілювали з ПТРК.
З стрілецької зброї – Новоолександрівку та Новозванівку. По Станиці Луганській – снайпер.
Загалом зафіксовано 108 обстрілів. Четверо наших військових поранено, троє травмовано.
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