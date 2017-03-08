2017 03 08 08:56:23

Доба в АТО: 108 обстрілів, семеро військових постраждало

Прес-центр штабу АТО повідомляє, що на минулу добу, 7 березня 2017 року, на Донецькому напрямку окупанти зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали наші позиції в районі Зайцевого.

З мінометів різних калібрів – Північне, шахту Бутовку, Луганське, Авдіївку, Зайцеве, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Луганське, Кам’янку, Троїцьке, Піски. По Пісках вогонь вели БМП загарбників. По Новоселівці – снайпер.

На Маріупольському напрямку з артилерії неодноразово обстрілювали Талаківку та Тарамчук. Танки вели вогонь по Широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багаторазово обстрілювали Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Мар’їнку, Талаківку.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Березове, Новотроїцьке, Водяне, Гнутове, Павлопіль, Мар’їнку, Широкине. По Широкиному вели вогонь зенітні установки.

На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Кримське. З мінометів – Малинове, Оріхове, Новоолександрівку, знову ж Кримське та Новотошківське. Також Новотошківське неодноразово обстрілювали з ПТРК.

З стрілецької зброї – Новоолександрівку та Новозванівку. По Станиці Луганській – снайпер.

Загалом зафіксовано 108 обстрілів. Четверо наших військових поранено, троє травмовано.