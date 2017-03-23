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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 03 23 09:28:26

Доба на Полтавщині: 38 крадіжок, 13 шахрайств та 2 ДТП

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За добу, з 22 на 23 березня 2017 року, в Полтавській області зареєстровано 83 повідомлення про злочинні посягання, з них 14 розкрито. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

За вказаний період скоєно 1 грабіж, 38 крадіжок, 13 шахрайств, 1 хуліганство, 1 факт незаконного обігу зброї, 1 наркозлочин.

На дорогах області сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди, 2 осіб травмовано.

Всього на Полтавщині померло 46 осіб, скоєно 2 самогубства.

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