2017 03 30 09:31:59

Доба на Полтавщині: 3 ДТП, одна людина загинула, двоє травмовано

Управлнні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА. За добу на території області сталися 3 дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких 1 людина загинула та травмовано 2 особи. Про це повідомили в

Нагадаємо, 29.03.2017 року о 00.50 у Полтавському районі, на 319 км автомобільної дороги Київ-Харків, автомобіль «МАН» під керуванням громадянина С. 1980 року народження, мешканця м. Києва, скоїв наїзд на громадянина П. 1969 року народження, мешканця м. Полтави. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці пригоди.