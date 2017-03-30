Доба на Полтавщині: 3 ДТП, одна людина загинула, двоє травмовано

Нагадаємо, 29.03.2017 року о 00.50 у Полтавському районі, на 319 км автомобільної дороги Київ-Харків, автомобіль «МАН» під керуванням громадянина С. 1980 року народження, мешканця м. Києва, скоїв наїзд на громадянина П. 1969 року народження, мешканця м. Полтави. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці пригоди.
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