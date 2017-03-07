2017 03 07 10:04:58

Доба на Полтавщині: 2 ДТП, 40 крадіжок та 3 наркозлочини

За добу, з 6 на 7 березня, в Полтавській області зареєстровано 83 повідомлення про злочинні посягання, з них 17 розкрито.

За вказаний період скоєно 1 грабіж, 40 крадіжок, 10 шахрайств, 1 незаконне заволодіння автотранспортом, 1 факт незаконного обігу зброї, 3 наркозлочини.

На дорогах області сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди, в яких троє людей травмовано.

Всього на Полтавщині померло 47 осіб.

Нагадуємо номери телефонів, за якими Ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини вчинення злочинів або порушення правопорядку: (0532) 51-77-57 або 102.