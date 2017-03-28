До кінця літа на Полтавщині планують побудувати 20 спортивних майданчиків за кошти обласного бюджету
20 майданчиків зі штучним покриттям у 15 районах області. За такий план спорудження депутати обласної ради проголосували під час засідання профільної комісії обласної ради. Раніше у плані було 18 об’єктів. Тим самим депутати рекомендували розглянути перелік на найближчій сесії.
“Та заявити свої претензії на майданчик мало. Потрібно дотриматись технологій його спорудження”, – зазначає автор програми, депутат обласної ради Іван Близнюк.
– Стандартна умова – співфінасування. З обласного бюджету ми придбаємо покриття. Опорядження – на совісті місцевих громад. Перевагу будемо надавати тим районам, які залучили спонсорські, а не лише бюджетні кошти до виконання проекту. І дуже вас попрошу – дотримуйтесь технологій, які затвердженні для спорудження цих майданчиків, – наполягає Іван Близнюк.
Під час голосування до переліку додали ще три резервні об’єкти у Машівському та Глобинському районі. “Тому районам “основного” списку розхолоджуватись не варто,” – вважає голова обласної ради Олександр Біленький.
– Одразу скажу – усі райони отримають свої майданчики. Розвиток молоді, залишається нашим пріоритетом. Та райони повинні відчути нашу спільну відповідальність. Бувають різні форс-мажори. Але підготовчі роботи на об’єктах повинні бути закінчені до 31 липня. Комісією ми відвідаємо і перевіримо кожен об’єкт. У разі неготовності – “жовта” майка лідера перейде до резервного району, – застеріг голова обласної ради.
Таким чином у області цього року планують спорудити 20 спортивних майданчиків зі штучним покриттям уже до кінця цього року. Відкриття цих об’єктів заплановане на жовтень.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+