2017 03 28 11:50:42

До кінця літа на Полтавщині планують побудувати 20 спортивних майданчиків за кошти обласного бюджету

20 майданчиків зі штучним покриттям у 15 районах області. За такий план спорудження депутати обласної ради проголосували під час засідання профільної комісії обласної ради. Раніше у плані було 18 об’єктів. Тим самим депутати рекомендували розглянути перелік на найближчій сесії.

“Та заявити свої претензії на майданчик мало. Потрібно дотриматись технологій його спорудження”, – зазначає автор програми, депутат обласної ради Іван Близнюк.

– Стандартна умова – співфінасування. З обласного бюджету ми придбаємо покриття. Опорядження – на совісті місцевих громад. Перевагу будемо надавати тим районам, які залучили спонсорські, а не лише бюджетні кошти до виконання проекту. І дуже вас попрошу – дотримуйтесь технологій, які затвердженні для спорудження цих майданчиків, – наполягає Іван Близнюк.

Під час голосування до переліку додали ще три резервні об’єкти у Машівському та Глобинському районі. “Тому районам “основного” списку розхолоджуватись не варто,” – вважає голова обласної ради Олександр Біленький.

– Одразу скажу – усі райони отримають свої майданчики. Розвиток молоді, залишається нашим пріоритетом. Та райони повинні відчути нашу спільну відповідальність. Бувають різні форс-мажори. Але підготовчі роботи на об’єктах повинні бути закінчені до 31 липня. Комісією ми відвідаємо і перевіримо кожен об’єкт. У разі неготовності – “жовта” майка лідера перейде до резервного району, – застеріг голова обласної ради.

Таким чином у області цього року планують спорудити 20 спортивних майданчиків зі штучним покриттям уже до кінця цього року. Відкриття цих об’єктів заплановане на жовтень.