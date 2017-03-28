Для Всеукраїнської спартакіади серед депутатів з обласного бюджету планують виділити 144 тис. грн
Для закупівлі спортивних костюмів для спартакіади серед депутатів обласної, районних, міських, селищних та сільських рад, з обласного бюджету планують виділити 144 тис. грн. Це питання обговорили сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму.
Заступник начальника відділу з питань фізичної культури та спорту Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації В`ячеслав Тягло представив проект Єдиного календарного плану фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів Полтавської області на 2017 рік, який складено з врахуванням пропозицій обласних громадських організацій федерацій з видів спорту. До проекту включено 766 заходів з олімпійських видів спорту та 343 – з неолімпійських, у тому числі 12 фізкультурно – оздоровчих та масових заходів. Для забезпечення заходів потрібно 8 млн 130 тис. грн. У зв’язку з тим, що у нинішньому році зросли витрати на проїзд та проживання спортсменів для участі у змаганнях, дефіцит бюджету на проведення заходів становить 1,7 млн грн – з олімпійських видів спорту та 900 тис. грн – з неолімпійських та загально – масових видів спорту.
Голова комісії, депутат Олександр Алексюк запропонував рекомендувати Департаменту фінансів облдержадміністрації розглянути питання про виділення управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації додаткових коштів на проведення заходів: 1,7 млн грн – з олімпійських видів спорту та 900 тис. грн – з неолімпійських та загально – масових видів спорту.
Депутати підтримали його пропозицію.
Також було заропоновано виділити 144 тис. грн на спортивні костюми для команди для спартакіади серед депутатів обласної, районних, міських, селищних та сільських рад.
“В минулому році ми не мали спортивних костюмів. Придбати форму потрібно обов`язково”, – зазначив голова обласної ради Олександр Біленький.
Це питання винесуть та розглянуть на черговому засіданні сесії обласної ради.
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