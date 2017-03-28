2017 03 28 12:29:44

Для Всеукраїнської спартакіади серед депутатів з обласного бюджету планують виділити 144 тис. грн

Для закупівлі спортивних костюмів для спартакіади серед депутатів обласної, районних, міських, селищних та сільських рад, з обласного бюджету планують виділити 144 тис. грн. Це питання обговорили сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму.

Заступник начальника відділу з питань фізичної культури та спорту Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації В`ячеслав Тягло представив проект Єдиного календарного плану фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів Полтавської області на 2017 рік, який складено з врахуванням пропозицій обласних громадських організацій федерацій з видів спорту. До проекту включено 766 заходів з олімпійських видів спорту та 343 – з неолімпійських, у тому числі 12 фізкультурно – оздоровчих та масових заходів. Для забезпечення заходів потрібно 8 млн 130 тис. грн. У зв’язку з тим, що у нинішньому році зросли витрати на проїзд та проживання спортсменів для участі у змаганнях, дефіцит бюджету на проведення заходів становить 1,7 млн грн – з олімпійських видів спорту та 900 тис. грн – з неолімпійських та загально – масових видів спорту.

Голова комісії, депутат Олександр Алексюк запропонував рекомендувати Департаменту фінансів облдержадміністрації розглянути питання про виділення управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації додаткових коштів на проведення заходів: 1,7 млн грн – з олімпійських видів спорту та 900 тис. грн – з неолімпійських та загально – масових видів спорту.