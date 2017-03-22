2017 03 22 12:12:00

Для співробітників Кременчуцької виховної колонії презентували програму «Будуємо майбутнє разом»

22 березня для співробітників Кременчуцької виховної колонії Північно-Східног о міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції презентували просвітницько – профілактичну програму «Особливості впровадження програми профілактики конфліктів та правопорушень серед підлітків у конфлікті з законом «Будуємо майбутнє разом».

Присутні розглянули 4 головні модулі навчальної платформи: «Права та обов`язки», «Побудова позитивної життєвої перспективи», «Сприйняття різноманітності – основа толерантності», «Лідерство та активна життєва позиція». Ознайомилися з прикладами різноманітних вправ і завдань, ігор і проективних методик, які застосовуються в сфері практичної реалізації по кожному із чотирьох просвітницько-пр офілактичних модулів. Вивчили представлені навчальні брошури по кожному із напрямків.

В презентаційному занятті прийняли активну участь: психологи, вихователі, педагоги, методист, молодші інспектори установи. Фундаментальна направленість даної програми – соціально-психол огічна, правова та естетична, морально-виховна допомога дітям і підліткам, які потребують особливої уваги і особистісної корекції. Учасники визначили пріоритетні напрямки подальшої реалізації проекту «Будуємо майбутнє разом», повідомляє прес-служба Кременчуцької виховної колонії Північно-Східног о міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.