Для співробітників Кременчуцької виховної колонії презентували програму «Будуємо майбутнє разом»
22 березня для співробітників Кременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції презентували просвітницько – профілактичну програму «Особливості впровадження програми профілактики конфліктів та правопорушень серед підлітків у конфлікті з законом «Будуємо майбутнє разом».
Присутні розглянули 4 головні модулі навчальної платформи: «Права та обов`язки», «Побудова позитивної життєвої перспективи», «Сприйняття різноманітності – основа толерантності», «Лідерство та активна життєва позиція». Ознайомилися з прикладами різноманітних вправ і завдань, ігор і проективних методик, які застосовуються в сфері практичної реалізації по кожному із чотирьох просвітницько-профілактичних модулів. Вивчили представлені навчальні брошури по кожному із напрямків.
В презентаційному занятті прийняли активну участь: психологи, вихователі, педагоги, методист, молодші інспектори установи. Фундаментальна направленість даної програми – соціально-психологічна, правова та естетична, морально-виховна допомога дітям і підліткам, які потребують особливої уваги і особистісної корекції. Учасники визначили пріоритетні напрямки подальшої реалізації проекту «Будуємо майбутнє разом», повідомляє прес-служба Кременчуцької виховної колоніїПівнічно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.
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