2017 03 10 15:57:27

Для проведення операції «Нерест-2017» на Полтавщині бракує сучасної техніки

З 1 квітня в області, як і по всій Україні, стартує двомісячник охорони рибних ресурсів.

Робота в даному напрямку вже ведеться. У Полтавській області створили штаб, куди входять структури облдержадміністрації причетні до рибоохорони, правоохоронні органи, Державна екоінспекція та інші органи.

На нараді, яка проходила минулого тижня, виявили проблемні питання рибоохорони та узгодили план проведення рейдів по водоймах.

На жаль, щороку виникає питання відсутності хорошої матеріально-технічної бази та паливно-мастильних засобів.

Щоб забезпечити нормальний нерест риби, інспектори мають цілодобово знаходитися на воді. Але ж для цього потрібна хороша техніка, яка нині відсутня. Особливо гостро її нестача відчувається в період нересту риби.

— Потрібно розуміти, що забезпечувати рибоохорону на човні 15-30 кінських сил, коли браконьєри мають сучасні значно потужніші човни, практично неможливо, — говорить заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий.

Плавзасоби, автомобілі, які є в Управління Держагентства рибгосподарства Полтавської області та інших контролюючих органів, давно потрібно списувати. Заміни потребує до 90% техніки. Деякій — понад 30 років.

Як повідомила начальник Управління Оксана Кулинич, зараз для роботи рибоохоронцям необхідно три автомобіля та паливно-мастильні матеріали. Фінансування Управління здійснюється із держбюджету.

— Але ми своїми силами вирішуємо питання, залучаємо небайдужих рибалок, які готові на своїй техніці патрулювати водойми заради збереження риби. Дуже вдячний їм за рейдування, техніку, а також паливно-мастильні матеріали. Саме завдяки людській небайдужості ми маємо змогу здійснювати рибоохорону, ̶— зазначив Роман Товстий.

Загалом, зимівля риби в області пройшла нормально. Масового замору не було. Рівень води в Кременчуцькому водосховищі має дозволити рибі нормально зайти в Сулинську затоку на нерест.

— Були роки коли наші електростанції скидали воду і сплав пересихав, риба не могла дістатися до місця нересту. Але зараз рівень води значно піднявся, тому нерест має пройти добре, — підсумував заступник голови ОДА.