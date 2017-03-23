Для обдарованих дітей Полтавщини відбувся перший зональний етап XXV обласного конкурсу-огляду екологічних агітбригад
Днями у приміщенні Шишацької обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей відбувся перший зональний етап XXV обласного конкурсу-огляду екологічних агітбригад, театрів (шоу) на тему «Ландшафти як середовище життя та об’єкти охорони».
На даному етапі визначали кращих серед 9 команд Великобагачанського, Гадяцького, Зіньківського та Шишацького районів.
Як повідомляють у Полтавській ОДА, журі оцінило виступи учасників за кількома критеріями, серед яких і відповідність до заданої тематики, і оригінальність сценарію, і рівень режисури та акторської майстерності, взаємодія агітбригад з державними та громадськими організаціями та інші.
Усіх учасників нагородили почесними дипломами, а переможців зонального етапу, котрими стали екологічні агітбригади «Джерело» Сагайдацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шишацької об’єднаної територіальної громади та «Комет» Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Зіньківської районної державної адміністрації, запросили взяти участь у XXV обласному конкурсі-огляді екологічних агітбригад, театрів (шоу), що відбудеться 19 квітня 2017 року.
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