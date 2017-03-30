2017 03 30 15:08:56

Діяльність мисливських господарств та функціонування ландшафтних парків, – відбулася екологічна комісія облради

Сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування розглянули низку важливих питань. У роботі комісії, під головуванням Ігоря Горжія, взяли участь перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод, заступник голови обласної ради Анатолій Ханко, депутати-члени комісії, керівники профільних відомств та громадськість.

Найгучнішим стало обговорення питання “Про розгляд проекту рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради третього скликання «Про організацію регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» та затвердження проекту його створення від 12 липня 2001 року».

Про звернення сільської ради Кременчуцького району Полтавської області щодо внесення Білецьківської сільської ради до засновників Регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» та звернення громадян сіл Білецьківської сільскої ради щодо виключення територій ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Білецьківські плавні” зі складу Регіонального ландшафтного парку “Кременчуцькі плавні” розповіла голова Білецьківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області Анна Самойлюк.

Також депутати розглянули проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради третього скликання «Про організацію регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» та затвердження проекту його створення від 12 липня 2001 року», який надав директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Ігор Піддубний. Обговоривши проект, більшість депутатів при голосуванні утримались.

Про стан мисливських господарств (підприємств) області усіх форм власності та перевірку їхньої діяльності в 2017 році та про аналіз динаміки зміни чисельності основних видів мисливських тварин в мисливських угіддях Полтавської обласної громадської організації МРТ «Кречет» за період 2011-2016 роки розповів начальник Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Тараненко.

“Після перевірки мисливських господарств можемо сказати, що майже всі господарства у належному стані і чисельність в них основних видів мисливських тварин збільшується. Виявлено господарство, робота якого суперечить законодавству і йому були надані рекомендації. Та одне господарство, яке тимчасово припинило діяти. Там знайшли низку правопорушень”, – додав Тараненко.

Також на засіданні обговорили стан виконання заходів регіональної цільової Програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в Полтавській області на період до 2021 року; взяли до відома інформацію Головного управління Національної поліції в Полтавській області щодо перевірки законності використання води ТОВ «Полтавасад – 3» для поливу садів і городів на території.

Питання щодо утримання протиповіневої дамби Троянівського водосховища Диканського району на балансі регіонального ландшафтного парку «Диканський» депутати перенесли на наступне засідання.