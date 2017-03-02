2017 03 02 20:06:01

Діти з Херсонщини отруїлися на Полтавщині

У м. Гребінка зареєстровано спалах гострих кишкових інфекцій. Захворіло 11 дітей із спортивної команди, яка прибула із Херсонської області для участі у змаганнях. Дітей із ознаками захворювання на гостру кишкову інфекцію було госпіталізовано до Гребінківської центральної районної лікарні.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби Полтавщини.

У ході санітарно-епідеміологічного розслідування встановлено, що постраждалі самостійно харчувались продуктами, які привезли з собою та споживали страви, виготовлені приватною особою, що проживає в м. Гребінка. Зазначена особа виготовляла страви у власній квартирі та власноруч доставляла до спортивного комплексу. Дана діяльність суперечить вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

З метою встановлення джерела інфекції проводяться дослідження зразків харчових продуктів, питної води, гігієнічних змивів, проведено обстеження хворих.

Станом на 01.03.2017 року спалах локалізовано, нових випадків захворювань не зареєстровано.

Матеріали розслідування направлені до територіального підрозділу Національної поліції.