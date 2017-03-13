2017 03 13 09:03:22

Децентралізація: громада Шеків виступила проти об’єднання з Сенчею

У суботу в Шеках, що на Лубенщині, відбулися громадські слухання з приводу децентралізації. В них брали участь: перший заступник голови Лубенської райдержадміністр ації Сергій Сіряченко, заступник голови райдержадміністр ації Ігор Нестеренко, в.о. начальника управління агропромислового та економічного розвитку, торгівлі, транспорту та залучення інвестицій Любов Логвин, голова районної ради Григорій Угляниця, депутат обласної ради Лариса Сухопар, голова Шеківської сільської ради Олена Горбань, голови суміжних сільських рад, жителі села.

Обговорювали одне з найрезонансніших питань, що виникло через спробу об’єднання Шеківської сільської ради в одну громаду з Сенчанською. Громада села висловилася різко проти порушення меж району, ініціативна група зібрала підписи та ініціювала громадську сходку. Незважаючи на болючу тему, депутати сільської ради проігнорували зібрання, з дванадцяти був присутній лише один, та й то лише деякий час. Дебати були дуже емоційні, кілька разів спробувала взяти слово голова Сенчанської сільської ради, та її не стали слухати. Увесь час лунали вигуки: «Ми не хочемо до Сенчі, хочемо належати до Лубенського району!» – та звучали претензії щодо роботи голови Шеківської сільської ради Олени Горбань.

Бурхливі вияви емоцій спробував вгамувати Сергій Сіряченко. Він закликав не поспішати, розібратися у ситуації, розглянути всі варіанти об’єднання, а тоді вже вирішувати, який з них найбільш прийнятний. «Вам треба створити компактну громаду, якою було б зручно керувати, яка б була спроможною себе забезпечити», – сказав він. Любов Логвин розтлумачила людям правильний механізм скасування рішення сільської ради щодо об’єднання з Сенчею. Для цього громадські активісти склали письмове звернення до голови Лубенської райдержадміністр ації Тетяни Качаненко, і всі бажаючі поставили під ним підписи.

З пропозицією об’єднання у спільну громаду до жителів Шеків звернулися голови суміжних сільських рад: Вовчицької та Снітинської. Голова Вовчицької сільської ради Ольга Козловська підтримала пропозицію Сергія Сіряченка, запропонувавши досконаліше вивчити досвід вже створених громад, після чого окреслила переваги Вовчика, як адміністративног о центру майбутньої громади: це і географічне розміщення, і інфраструктура. Від Снітина говорив сільський голова Сергій Мануйленко, який доводив переваги невеликої громади та запрошував розглянути варіант об’єднання із Снітином, Хорошками та Жданами.

Депутат облради Лариса Сухопар висловила своє бачення, яке було на користь Вовчика. Вона пропонує розподілити функції між селами майбутньої ОТГ, щоб кожне село мало свою сферу впливу і могло розвиватися. Також вона запропонувала скористатися матеріальною допомогою, яку може надати як депутат.

Загалом результат поки що неясний. Наступної п’ятниці до Вовчика приїдуть з офісу реформ і будуть шукати шляхи вирішення ситуації. Також піднімалися болючі питання щодо пільгового перевезення та стану доріг».