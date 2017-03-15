2017 03 15 01:08:02

Дешева ковбаса й масло, бар’єри перевізникам і газові таємниці. Підсумки колегії полтавського АМКУ

14 березня відбулося засідання адміністративної колегії Полтавського тервідділення АМКУ. Колегія розглянула чотири питання про захист економічної конкуренції.

Закриття справи «Віват Провінції» про дешеву ковбасу

Мережа ТОВ «Віват Провінція» вводила покупців в оману, оскільки розміщувала на вході до магазинів плакати із цінами на ковбасу нижчими, ніж при продажу.

Наприклад, в магазині по вулиці Шевченка, 31 на вітрині зазначалось, що ковбаса «Московська» коштує 168 грн, хоча реалізовувалася вона за 176,4 грн. (5% завищення). Неправдива інформація зазначалася і про ковбасу «Салямі Пармська» за ціною 151,1 грн. (а на вітрині — 142,70 грн).

Тервідділення рекомендувало ТОВ «Віват Провінція» усунути порушення. Оскільки вони повністю виконали рекомендації, то справу закрили.

Масло «Центру Харчових Технологій» не відповідає вимогам ДСТУ

АМКУ розглянуло лист ГО «Контроль захисту прав споживачів». Вони повідомили, що «Центр Харчових Технологій» виробляє масло, упаковка якого вводила споживачів в оману.

Там зазначалося, що продукт відповідає вимогам ДСТУ. Але експертиза показала, що у одному виді масла масова частка немолочних жирів становить 85%, а в іншому — 47%. Хоча відповідно до держстандартів в цих продуктах не може бути рослинних жирів, адже воно має вироблятися з молока або вершків.

Тервідділення АМКУ запросило в ТОВ інформацію про кількість молока, яку вони закупляють для виробництва продукції. Виявилося, що із зазначеної кількості неможливо виготовити масло, що відповідає ДСТУ.

Але за інформацією «Центру Харчових Технологій» він надавав два види масла на експертизу до «Полтавастандартметрології». Згідно випробувань, продукція відповідає вимогам ДСТУ. Таким чином дві експертизи суперечать одна одній.

— Тому ми взяли дані інших молокопереробних підприємств, щоб знати скільки літрів молока необхідно для виробництва 1 тонни масла. Виявилося, що «Центр Харчових Технологій» не має такої кількості молока, — пояснив голова Полтавського АМКУ Володимир Оніщенко.

Також ціна зазначеної продукції має викликати сумнів в споживачів — вона значно нижча, ніж на масло інших виробників. За таку можна купити спред, але не масло.

У межах справи тервідділення направить матеріали до правоохоронних органів та внесе рекомендації всім органам місцевого самоврядування. Проводячи закупівлі через «Prozorro», особливо продуктів дитячого харчування, вони мають прораховувати вартість якісної продукції. Висновок у справі по «Центру Харчових Технологій» в АМКУ приймуть 28 березня.

Виведення з ринку «маршрутчиків» Полтави малих перевізників

На думку працівників полтавського АМКУ, виконком міськради, порушив умови конкуренції, проводячи конкурс перевізників.

— Орган місцевого самоврядування об’єднав у один лот конкурсу декілька маршрутів. Таким чином, він створив бар’єр вступу на ринок малих суб’єктів господарювання, — зазначив Володимир Оніщенко.

Більшості об’єктів конкурсу містили від 2 до 12 маршрутів. Це вимагало від перевізника значної кількості автобусів. Тому малі перевізники не могли взяти участь у конкурсі, оскільки не мали такої кількості транспорту.

Володимир Оніщенко зауважив, що міськвиконком мав запропонував перевізникам зробити асоціацію, об’єднання, щоб вони могли брати участь у конкурсі як юридична особа. А їх проігнорували, залишивши без роботи.

Тервідділення планує зобов’язати виконком Полтавської міськради розробити підходи, які унеможливлять монополію на цьому ринку.

«Газоторгова компанія» не дає необхідну інформацію і має сплатити 34 тис грн штрафу

За зверненням нардепа Олександра Кодоли, тервідділення дослідило проведення комунальними підприємствами Полтави торгів по закупівлі природного газу у ТОВ «Газоторгова компанія».

АМКУ хотів з’ясувати чи не допускалися порушення умов економічної конкуренції. Питання полягало у обґрунтованості ціни на газ, який закуповують за державні кошти.

Тервідділення неодноразово направляло у ТОВ вимогу надати документи, що готувалися для участі в процедурі закупівлі, відомості про посадових осіб, які цим займалися, штатний розпис товариства на 2016 рік та іншу інформацію.

Ці дані ТОВ «Газоторгова компанія» мало надати в десятиденний термін (до 10 січня 2017 року). Але АМКУ отримало лише відписку — посилання на те, що надіслана вимога викладена не на номерному бланку, тому є не запитом, а листом. І через це на нього можна не відповідати.

Повторні вимоги теж не дали результату. Тому тервідділення визнало дії «Газоторгової компанії» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та наклало на підприємство штраф — близько 34 тис грн.

Прес-служба Полтавського тервідділення АМКУ