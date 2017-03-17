2017 03 17 17:16:22

Депутати Полтавської облради зберуться на позачергову сесію 21 березня

В.о. голови Полтавської обласної ради, заступник голови Анатолій Ханко підписав розпорядження про скликання позачергової сесії облради сьомого скликання, пленарне засідання якої відбудеться 21 березня о 10:00 у приміщенні обласної ради (м. Полтава, вул. Соборності, 45).

На розгляд сесії винесуть питання “Про звернення депутатиів облради до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні”.

Підставою для позачергового засідання стали підписи 29 депутатів щодо необхідності термінового скликання.

Передумовою до цього стали акції протестів на підтримку учасників блокади торгівлі з ОРДЛО, які пройшли у Полтаві 14 березня.

Нагадаємо, що протестувальники вимагали у голови обласної ради негайного зібрання сесії, на якому мають ухвалити звернення до Президента, Прем΄єр – Міністра, Голови Верховної Ради та Генерального Прокурора України. В ньому вимагають відреагувати на дії, вчинені 13 березня посадовими особами правоохоронних органів стосовно учасників економічної блокади окупованих територій окремих регіонів Луганської та Донецької областей.

Також у зверненні полтавці вимагають звільнення затриманих учасників блокади торгівлі з ОРДЛО, а кримінальні провадження щодо них – закрити. Крім цього, серед вимог: ухвалити закон “Про тимчасово окуповану територію України”; припинити будь-які фінансово-економічні відносини з Росією та визнати її країною агресором.