2017 03 01 08:17:09

Депутатська комісія порадила ОДА надати фінансову допомогу з обласного бюджету для ПОКВПТГ “Полтаватеплоенерго”

28 лютого відбулося виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку, яке провів голова комісії Ігор Сірик. У роботі взяли участь перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод, секретар комісії Валерій Чечель, депутати – члени комісії: Наталія Макаруша, Валентин Несен, Микола Первак, Андрій Пісоцький, Руслан Рогов, депутати обласної ради: Володимир Куцовол, Валерій Калюжний, керівники управлінь, представники комунальних підприємств, громадських організацій, ЗМІ.

Відповідно до порядку денного, комісія розглянула інформацію головного державного інспектора Управління Держпраці у Полтавській області Гуски Н.М. щодо масового вивільнення працівників комунального підприємства «Міська шляхово – експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради та рекомендувала направити звернення до правоохоронних органів для надання доступу Управлінню Держпраці у Полтавській області для проведення перевірки.

Депутати розглянули та взяли до відома інформацію директора Полтавського обласного центру зайнятості Клавдієвої К.Д. щодо масового вивільненням працівників комунального підприємства «Міська шляхово – експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради. Також комісія рекомендувала Полтавському обласному центру зайнятості звернутися до Полтавської міської ради з клопотанням щодо вирішення питання масового вивільнення працівників.

Потім комісія рекомендувала Полтавській обласній державній адміністрації найти можливість надати фінансову допомогу з обласного бюджету через поповнення статутного фонду ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго».

Побувавши на котельнях підприємства, депутати обласної ради ознайомилися з діяльністю обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго».