Депутатам заборонять виступати у Верховній Раді російською

Найближчим часом українських нардепів зобов’яжуть виступати у Раді лише державною мовою

Про це під час пленарного засідання Верховної Ради заявив спікер Андрій Парубій. Повідомляє Еспресо.

“Попереднього разу, коли сталася дискусія з цього приводу я вніс законопроект, що всі виступи на засіданні Верховної Ради України можуть вестися тільки державною мовою, і дискусії ведуться і досі. Тому я даю доручення Регламентному комітету вже в середу розглянути цей законопроект, щоб ми могли якнайшвидше винести до порядку денного і законодавчо закріпити той факт, що на засіданнях ВР можуть виступати лише державною мовою”, – сказав Парубій.